首見五星級高空戶外情人餐 好HIGH

台北萬豪酒店領先業界在〈INGE'S〉燒烤餐廳推出戶外享用的情人大餐。（圖／台北萬豪酒店)

W飯店號稱有情人在情人節當晚在紫艷酒吧台北101景觀包廂過節，「只要」25999元＋10％就可讓對方說出「我願意」。（圖／台北W飯店）

台北國賓飯店A Cut牛排館推出高檔牛排情人餐。(圖／國賓飯店）

六福旅遊集團Elite Concept今年設計推出玫瑰杯子蛋糕，讓有情男女為戀愛增溫。（圖／六福旅遊集團）

寒舍艾美酒店館內自助餐廳〈探索廚房〉，也針對情人節推出特別菜式。（圖／寒舍艾美酒店）

台北文華東方酒店除在館內餐廳推出情人餐，文華餅房並針對情人節特別設計巧克力禮盒。（圖／台北文華東方酒店）

2月14日西洋情人節將屆，為全面搶攻情人餐飲商機，五星級國際觀光飯店除在館內各餐廳由主廚特別以情人節為主題設計菜式推出情人節大餐，為強化集客力度，不少飯店更以用餐即贈送甜點、蛋糕、巧克力與美酒，以及贈送情人合照或是可參加抽獎等加值方案以廣招徠。

除了義、法西式餐廳與Buffet自助餐廳外，文華東方酒店「雅閣」、香格里拉台北遠東國際大飯店「香宮」等中餐廳，以及美福大飯店「晴山」、香格里拉台北遠東國際大飯店「ibuki by TAKAGI KAZUO」，以及台北老爺酒店「中山」等，則是標榜五星的日本料理情人餐。

放眼今年觀光飯店市場推出的情人節大餐，最特別的是台北萬豪酒店在20樓「INGES」燒烤餐廳推出的「戶外夜景情人餐」，此首見市場的戶外情人餐不僅可坐擁地利、飽覽漂亮的台北城市夜景，套餐食材用料亦高檔頂級，雙人價13140元+10%，單人價7200元+10%，亦創市場情人餐之最。

「看夜景」是約會的好理由，也是「約會浪漫行程」，情人節有情男女用完情人餐可以遊車河、賞元宵花燈，也可以到郊山登高賞夜景。台北萬豪酒店「INGES」餐廳則是將用餐與賞景結合在一起，利用觀光飯店少有的超大戶外露台，為有情男女製造浪漫，賞景兼用餐。

在「INGES」的戶外陽台，可以基隆河畔為「前景」，以270度的視角欣賞台北城市夜色， 並看到松山機場飛機起降。「INGE’S」為客人準備的戶外雙人情人套餐菜式內容有：雙人套餐內容：法國進口生蠔、龍蝦布里歐、煙燻甜菜根&草莓、海鮮湯、炭香慢燉豬臉頰、炭烤煙燻美國肋眼牛排或澳洲羊排、情人節甜點等。餐後還有「INGE’S」特製幸運籤餅（Fortune Cookie），讓幸運的籤詩為這浪漫夜晚留念註記。

台北萬豪酒店的另一情人節浪漫體驗是，結合大廳酒吧的情人雙人套餐與SPA芳療的「愛戀久久久久」專案，雙人套餐+60分鐘芳療課程二堂9999元+10%，且自2月11日起即推出至情人節當天。

台北W飯店歡慶六周年，祭出多款情人節放閃好康。凡於2月11日至2月14日，於10樓「the kitchen table」自助餐廳或31樓紫艷中餐廳消費，就可得到摸彩券，有機會抽中「驚喜套房」一晚(價值128, 000)，讓情侶共享頂級浪漫住宿體驗！

31樓「紫艷」酒吧同時推出「愛我久久久」求婚專案，「只要」25,999+10%，就能與心愛的另一半共飲香檳王並獨享101夜景享受專屬浪漫燭光。「紫艷酒吧」同時推出限量3組「愛我久久久」求婚專案，情侶可於2月14日當晚入座台北101景觀包廂，享用頂級魚子醬、法國生蠔12顆以及法國Dom Perignon 限定版螢光香檳王一瓶（價值18,000元)，全部只要25, 999+10%，就能在奢華的紫色氛圍及絕美夜景之下說出讓她說出「我願意」，享受永恆愛戀的幸福時光！

求婚成功的情侶更有機會抽中首獎價值99, 999元的台北W飯店婚宴專案抵用額，以及入住「驚喜套房」一晚，另有二獎兩名可入住「非凡套房」一晚。

位在台北信義區的寒舍艾麗酒店今年情人餐耍浪漫也有新「哏」，情人節當晚到該飯店館內義大利餐廳用情人饗宴，即可獲得愛戀幸運籤餅及拍立得合照乙次。而前25組預訂情人饗宴，更可體驗塔羅占卜乙次，藉此吸引情侶一起探索神祕的愛情魔法，封存相戀的美好記憶。

台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930」與「巴賽麗廳」兩法菜餐廳，分別選用鴨肝、魚子醬、龍蝦食材，於2月14日推出豐盛華美的情人節晚宴，同時更提前貼心準備情人小禮。其中「巴賽麗廳」將為每對情侶送上精選氣泡酒及粉彩墜飾，而「巴黎廳1930」則以「麗緻小熊」為贈禮，為情侶留下甜蜜見證。

台北松山意舍酒店自即日起至2月14日推出一系列的『Que在一起-西洋情人節活動』，只要在Que餐廳現場拍照並有Que在一起的甜蜜動作，即可參加抽獎，獎項豐富浪漫，有機會獲得酷景加大房免費住宿一晚，雙人豪華海陸套餐、amba乒乓球拍組等。

誰說情人節只能送巧克力，六福旅遊集團旗下「Elite Bakery一禮烘焙」與「Elite Concept一禮莊園」，今年以不同「戀期」為發想，衍伸出各種戀愛顏色商品，情人可依據戀愛進展程度與狀態選擇，並藉此訴說種心情。Elite Bakery推出5種顏色的玫瑰情人杯子蛋糕，Elite Concept以4種不同顏色玫瑰與各式花材詮釋4套花束，並各自代表著「曖昧不明、愛戀中、已穩定交往、一言難盡」4種戀期，頗有創意。

(工商)