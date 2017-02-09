油價反彈推高股價 美股大部分上揚

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彭博報導，由於油價反彈，美國主要股市抹消跌幅，除道瓊仍收跌外，大部分走揚。

道瓊工業指數跌35.95點或0.18%，報20054.34點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲8.236點或0.15%，報5682.453點。

標準普爾500指數漲1.59點或0.07%，報2294.67點。

費城半導體指數漲1.5496點或0.16%，報972.1406點。（譯者：中央社簡長盛）1060209

(中央社)