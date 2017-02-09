英特爾在白宮宣布 在美投資70億完成晶圓廠
晶片大廠英特爾(Intel Corp)執行長柯再奇(Brian Krzanich)今在白宮橢圓辦公室、美國總統川普(Donald Trump)身旁，宣布該公司將投資70億美元在亞利桑納州，完成一座Feb 42晶圓工場。
根據路透社(Reuters)報導，川普表示柯再奇幾個利拜前打電話給他，表示希望見面並宣布事情。今柯再奇就在眾多記者面前宣布這項投資。柯再奇說英特爾已籌備這個工廠好幾年了，他希望在白宮宣布可以顯示，英特爾支持政府的稅收和法規政策。
英特爾表示這個工廠可望在3到4年內建設完成，完工後將成為該公司在亞里桑納州第三間工廠。科再奇在一封給員工的信中說，他預計這個投資會在該州創造3,000個全職工作，並且間接創造超過1萬個相關工作機會。
科再奇在信中也表示，他選擇在白宮宣布這項投資，是因為英特爾以大部分製造和研發都在美國這點自豪，即使80%的商品都銷往國外也仍舊秉持美國製造的精神。
川普在競選期間就承諾要保障美國的工作機會，阻止公司外包或將工廠外遷。川普也簽署行政命令，暫時禁止7個穆斯林國家的民眾入境美國，引發軒然大波和大規模抗議。超過100家美國公司聯合遞交法律摘要，反對川普這項禁令。
雖然英特爾是其中一家公司，但柯再奇在白宮和川普會面時，並未提到這個議題。英特爾不到一年前才宣布，將裁減其在全球約11%的員工，相當於1.2萬份工作機會，表示因為個人電腦工業的萎縮，將把目標轉向資料中心用的晶片以及聯網裝置等。
(中時電子報)
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