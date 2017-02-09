情侶啾咪搭船遊愛河賞煙火　高雄燈會添浪漫

情人節將至，高雄觀光局8日傍晚在愛河畔舉辦情人節高雄放閃活動，情侶現場只要 Kiss 9.9秒就能免費搭乘愛之船遊愛河賞燈看煙火，20對情侶們在LOVE地標前親吻並和觀光局長曾姿雯（前排右五）、觀光局吉祥物高雄熊、高雄客運總經理李宗熹（曾後方）等人士一同歡慶。（王錦河攝）

20對情侶們在高雄愛河畔LOVE地標前親吻並和觀光局長曾姿雯（前排右五）、高雄客運總經理李宗熹（曾後方）等人士一同歡慶。（王錦河攝）

情人節將至，共20對情侶們在 Kiss 9.9秒後一同合影並免費搭乘愛之船遊愛河賞燈看煙火。（王錦河攝）

共20對情侶們在 Kiss 9.9秒後一同合影並免費搭乘愛之船遊愛河賞燈看煙火。（王錦河攝）

情人節將至，共20對情侶們在 Kiss 9.9秒後一同免費搭乘愛之船遊愛河賞燈看煙火，觀光局長曾姿雯（左二）和高雄客運總經理李宗熹（左）也一同乘船觀賞煙火美景。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節今年重頭戲是在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空「大港花火秀」，全台首創結合山、海、河美景長達10分6秒象徵106年，吸引上萬群眾觀賞拍攝，4日絢麗璀璨的煙花將西子灣和一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

初三起至12日每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，讓民眾可在愛河畔近距離感受聲光效果。（王錦河攝）

光榮碼頭的港灣花火秀至12日每晚9點半施放3分鐘。（王錦河攝）

全台首創結合山、海、河美景的高雄大港花火秀在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空煙火長達10分6秒，璀璨的煙花將高雄港映照成明暗層次豐富的絢麗海景。（王錦河攝）

高雄大港花火秀絢麗璀璨的煙花將西子灣一港口渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

初三起至12日每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，讓民眾可在愛河畔近距離感受聲光效果。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節初三起至12日在愛河畔登場，高雄30多所學校師生在河西路共同創作多達3200顆燈籠搭成燈海隧道，吸引從台中來高雄遊玩的一家4口參觀拍照留念。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節在愛河畔河西路設置「百雞爭鳴」花燈，吸引從台中來高雄遊玩的一家4口拍照留念。（王錦河攝）

高雄30多所學校師生在愛河畔河西路共同創作多達3200顆燈籠搭成燈海隧道，吸引許多民眾前來參觀拍照。（王錦河攝）

愛河畔河西路設置燈海隧道和「百雞爭鳴」花燈，吸引1家4口在花燈旁拍照留念。（王錦河攝）

由高雄30多所學校師生在高雄橋畔河西路共同創作多達3200顆燈籠搭成燈海隧道，吸引大批人潮前來參觀拍照。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節在河東路設置各種造型燈飾，連蜘蛛人花燈也登場。（王錦河攝）

愛河畔河東路設置雞年造型花燈「和樂融融」，吸引不少民眾參觀拍照。（王錦河攝）

愛河畔河東路設置不少雞年造型花燈，吸引許多民眾參觀拍照。（王錦河攝）

河東路設置不少雞年造型燈飾，尤其紅衣小女孩花燈特別引人注目，吸引許多民眾參觀拍照。（王錦河攝）

愛河畔河西路設置大型雙龍花燈，吸引許多民眾參觀拍照。（王錦河攝）

愛河畔河西路設置財神花燈，吸引許多民眾參觀拍照。（王錦河攝）

愛河畔河東路不少街頭藝人現場表演，鋼鐵人造型吸引1位女子合影留念。（王錦河攝）

情人節將至，高雄觀光局8日傍晚在愛河畔舉辦情人節高雄放閃活動，共20對情侶們在LOVE地標前 Kiss 9.9秒後一同免費搭乘愛之船遊愛河賞燈看煙火，觀光局長曾姿雯和高雄客運總經理李宗熹也共乘船觀賞煙火美景。

2月14日下周二便是西洋情人節，高雄觀光局推出好玩卡2599（愛我久久）二人同行專案，觀光局長曾姿雯表示高雄有海港城獨特景觀，包括愛河、壽山LOVE情人觀景台、西子灣、旗津彩虹教堂、田寮月世界等著名地景，觀光局今年整合推薦景點行程，並附商家和旅宿的情人節優惠資訊，歡迎大家來高雄共度情人節。

今年情人節高雄觀光局整合專屬活動、浪漫景點、優惠商家旅宿等資訊，推出高屏澎好玩卡2599（愛我久久）二人同行專案，2月8至17日限時發行，內容包括陸海空好玩卡2張內含夢時代摩天輪、愛之船、雙層巴士各2張票券及33家合作飯店住宿1晚，還有咖啡館情人優惠、電影院情人節套餐及電影圖書館情人影展等。

另外還有國賓、漢來、福華西堤及帕莎蒂娜等旅宿餐飲情人節優惠；愛河、壽山LOVE情人觀景台、西子灣、旗津彩虹教堂等浪漫景點推薦；新光三越、大魯閣草衙道、義大、大遠百、SOGO等百貨購物，希望每對情侶都能共度浪漫情人節，詳情請至高雄旅遊網 http://khh.travel 查詢。

今年農曆春節高雄觀光局在愛河畔舉辦高雄燈會藝術節，並在愛河、光榮碼頭、一港口等3地施放煙火，今年最大亮點的重頭戲便是全台首創結合山海河港美景的「大港花火秀」，前兩場已在1月30大年初三和2月4日施放10分6秒代表106年，至今花燈和煙火已有上百萬人次欣賞過。

11日元宵節當天下午4點至晚間10點將展開萬人提燈大遊行，路線從民生河東路口出發，沿河東路右轉五福路直到五福七賢路口，其中花車大遊行將於晚間7點登場，共有華航、中信造船、佛光山、高雄意誠堂關帝廟和多個宗教團隊的特色花車和30個隊伍輪番登場，現場發放雞年小提燈，並在11日跨12日的凌晨零點施放最後1場大港花火秀，時間長達20分17秒象徵2017年，歡迎大家一同前來參加提燈大遊行並欣賞美麗壯觀的海港煙火秀。

(中時)