情侶啾咪搭船遊愛河賞煙火 高雄燈會添浪漫
情人節將至，高雄觀光局8日傍晚在愛河畔舉辦情人節高雄放閃活動，共20對情侶們在LOVE地標前 Kiss 9.9秒後一同免費搭乘愛之船遊愛河賞燈看煙火，觀光局長曾姿雯和高雄客運總經理李宗熹也共乘船觀賞煙火美景。
2月14日下周二便是西洋情人節，高雄觀光局推出好玩卡2599（愛我久久）二人同行專案，觀光局長曾姿雯表示高雄有海港城獨特景觀，包括愛河、壽山LOVE情人觀景台、西子灣、旗津彩虹教堂、田寮月世界等著名地景，觀光局今年整合推薦景點行程，並附商家和旅宿的情人節優惠資訊，歡迎大家來高雄共度情人節。
今年情人節高雄觀光局整合專屬活動、浪漫景點、優惠商家旅宿等資訊，推出高屏澎好玩卡2599（愛我久久）二人同行專案，2月8至17日限時發行，內容包括陸海空好玩卡2張內含夢時代摩天輪、愛之船、雙層巴士各2張票券及33家合作飯店住宿1晚，還有咖啡館情人優惠、電影院情人節套餐及電影圖書館情人影展等。
另外還有國賓、漢來、福華西堤及帕莎蒂娜等旅宿餐飲情人節優惠；愛河、壽山LOVE情人觀景台、西子灣、旗津彩虹教堂等浪漫景點推薦；新光三越、大魯閣草衙道、義大、大遠百、SOGO等百貨購物，希望每對情侶都能共度浪漫情人節，詳情請至高雄旅遊網 http://khh.travel 查詢。
今年農曆春節高雄觀光局在愛河畔舉辦高雄燈會藝術節，並在愛河、光榮碼頭、一港口等3地施放煙火，今年最大亮點的重頭戲便是全台首創結合山海河港美景的「大港花火秀」，前兩場已在1月30大年初三和2月4日施放10分6秒代表106年，至今花燈和煙火已有上百萬人次欣賞過。
11日元宵節當天下午4點至晚間10點將展開萬人提燈大遊行，路線從民生河東路口出發，沿河東路右轉五福路直到五福七賢路口，其中花車大遊行將於晚間7點登場，共有華航、中信造船、佛光山、高雄意誠堂關帝廟和多個宗教團隊的特色花車和30個隊伍輪番登場，現場發放雞年小提燈，並在11日跨12日的凌晨零點施放最後1場大港花火秀，時間長達20分17秒象徵2017年，歡迎大家一同前來參加提燈大遊行並欣賞美麗壯觀的海港煙火秀。
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