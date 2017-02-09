親愛的可以嗎 今年情人節別再去摩鐵…

君品酒店攜手日本百年珠寶品牌Mikimoto，推出「珍愛是妳」住房專案，從住房禮到餐點都以珍珠為主題。（圖／君品酒店)

情人節期間下榻台北晶華酒店，可享有BMW Gran 4Coupe改裝的「邱比特攻隊」專車，台北市區不限點的來回接駁服務。（圖／台北晶華酒店）

美福大飯店推出的「真愛久久」情人節住房專案，釋出館內「尊爵套房」供情侶享受浪漫。（圖／美福大飯店）

即日起至情人節至台北喜來登飯店「安東廳」享用情人餐，可享優惠住房。（圖／台北喜來登大飯店）

大直維多麗亞酒店以豪華客房針對情人節設計推出「吾愛久久」情人住房專案。（圖／維多麗酒店）

今年台北最新的國際牌飯店北投「雅樂軒」，自即（11）日起至3月14日推出「做我的情人吧」住房專案。（圖／北投雅樂軒）

有情男女想浪漫度過情人節，不是只有標榜愛戀的摩鐵(Motrel)可以選擇，為搶攻戀愛商機，包括雲朗觀光集團旗下台北君品酒店、晶華酒店集團旗下台北晶華酒店，寒舍集團旗下台北 喜來登飯店、寒舍艾美酒店，以及台北文華東方酒店、美福大飯店、維多麗亞酒店、美麗信花園酒店、圓山飯店，以及北投麗禧酒店和北投雅樂軒，都設計包裝有情人住房專案。有情男女如果覺得到摩鐵「很那個」，可以考慮五星飯店。

台北五星觀光飯店推出的情人住房專案，價格最高者是北投麗禧溫泉酒店，2月13日和2月14日這兩天，該飯店每天限量推出4間「愛你一起住房專案」，售價20170元相當於下殺了85折。除了人氣的雅緻山景房一晚與精緻的麗禧晨之光早餐，還包含了限量的情人套餐兩客，以及浪漫的房間佈置(天鵝毛巾與情人花束)，讓有情人度過浪漫且難忘的情人節。

台北君品酒店推出「珍愛是妳」、「甜蜜蜜」兩款情人節專案，2/12日起至2/28日止君品酒店攜手日本百年珠寶品牌Mikimoto，推出限量5組「珍愛是妳」住房專案，從餐點到禮物皆以珍珠為主軸，19,241元入住君品套房，為另一半戴上Mikimoto的珍珠項鍊、在雲軒西餐廳享用精緻的龍蝦牛排餐點和珍珠特調。另2/12日至2/14另加碼推出限定版珍珠甜點、及情人分享餐，結束後還可至VIP Lounge翰林軒與另一半共度迷人夜晚。

美福大飯店即日起至2月14日推出「真愛‧久久」情人節住房專案，16,999元+15.5%的內容包括享28坪尊爵套房住宿乙晚、彩匯豐富的自助早餐兩客，以及晴山日本料理或GMT義法餐廳提供的情人節雙人套餐乙套。台北文華東方店推出「豪華假期」住房專案，情侶下榻客房或套房，可享有每日1,500元至3000元不等的的餐飲或芳療優惠，每房每晚價格為12,500元起，外加10%服務費與5%稅金，且專案需連續預訂兩晚以上。

台北晶華酒店自2月10日起至2月16日與台南晶英酒店聯手推出9999元「雙城戀住房專案」，活動期間入住台北晶華酒店、接著於七夕情人節下榻台南晶英酒店各一晚，期間將有BMW Gran 4Coupe改裝的「邱比特攻隊」專車，提供預訂此專案的貴賓台北市區定點接駁服務。

寒舍艾美酒店於即日起至2月28日推出限量情人節【戀夢之夜住房專案】，入住艾美主管套房，每晚16,300元+15.5%，不但為戀人們打造專屬甜蜜迎賓禮與精選香檳乙瓶，翌日還可享用兩客探索廚房早餐。維多麗亞酒店即日起至2月14日特推出「情定五星．吾愛久久」住房專案，專案可享豪華客房住宿一晚，含兩客la FESTA西式自助式早餐，週末入住加碼送房型升等優惠(每日限5組)，另加贈法國葛萊美 Brut Selection 香檳(750ml)一瓶，專案價5599元。

圓山飯店即日起至2月28日止，推出「愛在一起」2017情人節住房專案，每房贈送2客的松鶴自助早餐和「精緻巧克力」10粒裝乙盒。「標準無窗客房」專案價5,300+10。台北北投雅樂軒讓戀情的火苗自西洋情人節延燒至白色情人節，即日起至3月14日推出「做我的情人吧」住房專案，下榻「甜心樂巢」每晚9,999+15.5%，加贈翌日雙人自助早餐及 甜蜜升級氣泡情人組 乙份，專案每日限量13間。

台北喜來登飯店的住房結合餐飲，即日起至2月14日期間於安東廳消費情人節套餐，即可再以近29折優惠加購5,299+15.5%元活動期間入住主管客房。美麗信花園酒店採相同策略，2月14日當日，凡雙人同行於雨林自助餐廳用餐，即可以2,999元入住原價8,800元的豪華客房。

(工商)