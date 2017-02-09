《時來運轉》綠衫軍西岸遠征 拓荒者雙槍伺候

拓荒者前回靠利拉德致勝三分打，在塞爾提克主場帶走勝利。(美聯社資料照)

賽程相關考量--

塞爾提克近期正處在一個西區長征的賽程上，短短六天，就要來面對西區的四支球隊，而本場比賽更是一場B2B連續出賽安排，而拓荒者在賽程上就相對輕鬆，球隊在前天靠著麥科倫(C.J. McCollum)絕殺下取勝小牛，本場比賽將是擁有休息天數優勢的一方，而這些賽程要素，我們可以看出以下幾點可能的大分利多判斷--

1.心態面來看，拓荒者在擁有體力面優勢下，球隊進攻節奏上將可能有拉快進攻節奏去拖垮綠衫軍的可能思維，不過，綠衫軍本賽季並不是一支懼怕連續出賽的隊伍，此前11場連續出賽8勝3敗外，場均得分111.1分，甚至要比賽季以來的場均得分108.3分還高。

2.塞爾提克本場比賽要連續兩場客場且連續出賽，實際上只是本季首次出現這樣的賽程，連續客場，代表著球隊在兩場比賽之間，還將無休的進行移動，而近四次球隊無休且需移動的出賽，四場比賽塞爾提克的總分盤最後都要開出大分，從實際比賽可以看出，塞爾提克往往在這樣的比賽中，更容易將專注力放在進攻上，防守端則避免過度消耗而略失水準。

3.趨勢來看，塞爾提克近八個客場開出7大1小，而近10次面對西區球隊，則是7大3小，西岸客場遠征，本身就擁有相當的大分趨勢(本趨勢統計不包含截稿後面對國王的比賽)。

內線互有利多--

塞爾提克本季找來荷福德(Al Horford)加強內線競爭力，整體來看這個決策並不壞，進攻端因為荷福德的多功能讓塞爾提克在得分手段上更加多元，以本場比賽來看，荷福德依靠速度的單打能力以及一定的中距離投射能力，都會是拓荒者的可能難題，因為球隊內線高個像是梅森普朗里(Mason Plumlee)、里納德(Meyers Leonard)雖也有拼勁與一些些的速度，但拓荒者的這些內線在一對一的防守能力以及犯規量的控制上都有相當進步空間，荷福德本場比賽不管單打或是空手切入搭配隊友的傳輸，都很可能打出效果；不過，拓荒者本場比賽內線也不完全劣勢，關鍵就在塞爾提克始終缺乏穩定的籃板鞏固能力，本賽季，塞爾提克在客場平均一場要輸對手5.4顆籃板球，其中防守籃板的鞏固常出問題，本季每場比賽讓對手於二次進攻機會下得到13.9分，是聯盟第三多，本季每場要被對手抓11.0個進攻籃板，也是聯盟第六多。本場比賽的拓荒者雖然在西區並不是擁有強勢籃板能力的隊伍，但馮萊(Noah Vonleh)、普蘭米、雷納德等人近期在進攻籃板的拼搶上都相當積極，球隊上場比賽能打贏小牛，18比2的進攻籃板優勢也是關鍵，本場比賽雙方內線互有利多，而皆相對利於大分的發展。

後場評比、外線攻防考量--

本場比賽的最大賣點，自然還是在雙方後場的對決上，拓荒者的雙槍里拉德與麥克蘭，將要對上本賽季第四節先生最佳代表艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)，而這很可能會是一個飆分戰的開始，本賽季湯瑪斯已經成為第四節先生代表，還不到明星賽就已經出現10次以上第四節單節得分15分以上的比賽，以本場比賽可能的拉鋸來看，湯瑪斯本身就具有相當的飆分可能，且近期湯瑪斯狀況相當好，上週場均得分高達37.8分、場均助攻也來到6.8，而拓荒者雙槍方面，近期子乃一直認為利拉德打的並不開心，可以看到很多關鍵時刻麥科倫都選擇自己出手而不是交給也有空擋機會的利拉德，但在事情尚未真正爆開之前，關鍵時刻給麥科倫操刀，效率上確實要好過利拉德的硬打。

本場比賽，雙方後場都有重攻輕守的數據，也成為可能打高分數的關鍵--

1.湯瑪斯進攻能力出色，但防守上因高度關係還是存在一定問題，本季防守效率值113.7，是塞爾提克所有輪替陣容裡面最差的球員，且因為防守效率值全隊最好的布雷德利缺陣，在目前先發是用湯瑪斯搭配菜鳥新秀傑倫布朗下，綠衫軍的後場防守問題相當大，將給予雙槍更多機會。

2.拓荒者方面，雙槍的防守也一直是拓荒者戰績上不去的關鍵，兩人的防守效率值都在113.0以上，其中，對於外線的防守問題也一直很大，本季拓荒者讓對守的三分線命中率高達3成82，聯盟第三差，而本場比賽的對手塞爾提克，本季一直都是三分線出手慾望很高的隊伍，38.6%的出手來自於三分線，為聯盟第三高，平均一場比賽要在外線出手33.2次，本場比賽雙方後場互別苗頭的機會確實很高。

其他考量關鍵--

1.塞爾提克本季上半場場均得分為51.9分、下半場55.7分，多數情況上半場有慢熱問題，但本場比賽對手拓荒者本季上半場場均失分高達56.9分，聯盟最高，剛好補足塞爾提克可能的得分空窗期。

2.雙方前次交手拓荒者於延長賽127比123取勝，並開出大分，即使扣掉延長賽，226的正規時間總得分也高於當時217.5門檻許多，要注意的是雙方在比賽中因拓荒者內線雷納德打的積極，產生很多較勁與肢體碰撞，本場比賽因此有更多犯規或者是裁判因此有較嚴格的吹判，都將增加雙方上罰球線額外加分的可能，同樣利於大分發展。

綜合上述考量，本場比賽我們要看好雙方合力開大，推薦全場大分過盤。

(中時電子報)