法攝影師作品 月球金星火星太空站齊聚
一名法國攝影師追蹤星球的運行軌跡，在最佳時刻拍攝到月球、金星、火星同時出現的畫面，還有國際太空站留下的明亮軌跡，美國國家航空暨太空總署認可的網站也分享這件作品。
攝影師伍杜（Maxime Oudoux）是於1月31日晚上在法國西部的薩赫特省（Sarthe）鄉下拍到這件作品。
美國國家航空暨太空總署（NASA）認可的「每日一天文圖」（APOD）網站和臉書粉絲專頁近日分享了這張照片，上千名網路使用者分享轉貼，比其他圖片更受歡迎。
費加洛報（Le Figaro）報導，伍杜利用軟體追蹤星球運行和國際太空站（ISS）的軌道，這張照片並非偶然的產物。
法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）正在國際太空站上執行維修等任務，伍杜說，「如果佩斯凱也能看到我的照片就太棒了」。
38歲的佩斯凱是法國歷來進入太空的第10人，這也是他個人首度執行太空任務。上次有法籍太空人進入太空已是2002年的事，因此佩斯凱的一舉一動很受法國人關注。1060209
(中央社)
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