曹錦輝加入美國獨立聯盟
(08:59補充 道奇回春左投希爾曾打長島鴨隊)35歲的曹錦輝，尋求重回美職，如今確定先加入美國獨立聯盟打球，伺機而動。美國大西洋聯盟(Atlantic League)的長島鴨隊(Long Island Ducks)官網，凌晨發布消息，正式簽下曹錦輝，小曹的粉絲後援會臉書也發文恭喜曹錦輝。
道奇左投里奇希爾(Rich Hill)，2015年曾短暫披長島鴨戰袍，去年以36歲之齡在大聯盟投出佳績，戰績12勝5敗，自責分率只有2.12。王建民、胡金龍和陳冠任也曾效力大西洋聯盟的藍蟹隊，倪福德與羅錦龍在此聯盟出賽過。
曹錦輝去年仍在大聯盟出賽，5月三頭肌拉傷，8月動右手肘骨刺手術，宣告全季報銷，11月離開道奇。小曹5月重返大聯盟，首場中繼飆156公里火球，3天後卻連投3保送吞敗，之後進傷兵名單；全年投1.2局，被敲1安、3保送，自責分率5.40。長島鴨4月10日起春訓，4月20日展開新球季。
(中時電子報)
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