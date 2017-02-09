高鳴輕生酸民戳痛處 遺孀崩潰痛哭揚言告到底

高鳴輕生竟遭網友惡意造謠，讓家屬揚言提告。(圖/本報系資料照)

資深本土劇演員高鳴，疑似不堪久病折磨上吊輕生，噩耗讓所有親友至今仍難以置信，不過卻有網友酸他在老婆經營的KTV門口「掛上去」，往後怎有客人敢上門，這讓高鳴遺孀在靈堂崩潰痛哭，揚言「告到底」。

根據《蘋果日報》報導，高鳴女兒發現署名「老頭」的網友，先是貼出相關新聞，接著評論「高鳴身罹5種癌症應是宣傳手法，罹癌者會暴瘦」，接著嘲諷「這麼老來看不開，睜一隻眼閉一隻眠（眼）不好嗎？老先生真是用心良苦，他選在KTV門口掛上去，往後他老婆的『客人』怎敢上門」?

對於遭網友惡意造謠中傷，遺孀于真表示開店只是有個寄託，平時傍晚6點就打烊，便返家跟老公一起吃飯，對於網友隨意散播謠言，她氣憤表示等到先生後事辦完，絕對會告到底，另外女兒也拿出截圖激動解釋，癌症本來就會擴散，何須拿此事宣傳，對於網友不屬實的評論，她痛批根本是在傷口撒鹽。

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(中時電子報)