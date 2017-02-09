爆瘦上戶彩 攜母LA旅行修補破碎婚姻
日本女星上戶彩先前屢傳婚變，加上她上節目時爆瘦成骷顱樣，嚇壞不少粉絲，讓許多人深信她與老公HIRO真的出了問題！不過現在上戶彩被拍到日前帶著母親及女兒，和HIRO到洛杉磯家庭旅行，而母親同行，據悉就是當中間人協調，挽救上戶彩瀕臨破碎的婚姻。
上戶彩與氣男團EXILE隊長HIRO結婚4年，前年更替對方生下一女，生活看似美滿，但自去年開始兩人卻屢傳婚變，HIRO被偷吃，甚至會藉著工作不回家，而上戶彩上節目時，爆瘦的模樣讓人心疼，婚變傳聞甚囂塵上。
但日本《女性自身》最新報導，指上戶彩帶著母親跟女兒，和HIRO舉行5天的家族旅遊，一行人到洛杉磯度假，上戶彩媽媽則是中間人身分，居中協調夫妻感情。HIRO回到日本時，還被拍到抱著女兒的畫面，一家人看來感情不錯，也讓外界好奇上戶彩的婚姻關係是否還有得救？
(中時電子報)
關鍵字：上戶彩
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