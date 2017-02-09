川普顧問觀南海 巴農稱美中終將開戰

華府智庫分析，北京將在南海展開擴建，儘管美國總統川普上任後尚未親口談論南海議題，但他倚重的白宮首席戰略師巴農曾說，美中終將為南海一戰，近來引起高度關切。

現年63歲的巴農（Steve Bannon）曾是美國海軍，也是美國極右翼網站「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）創辦人之一，他靠反體制大旗及民粹報導將川普送入白宮，更抨擊美國主流媒體都是「反對黨」、該閉嘴。

而川普為他在白宮設立首席戰略師一職、更頒布行政命令，修改白宮國安會章程，讓他在國安會首長聯席會議擁有席位，更引起美國媒體憂慮。

「今日美國報」（USA Today）日前取得巴農在布萊巴特新聞網廣播節目上的談話錄音，他說，以美國為首的西方基督教文明正受兩大威脅，一個是伊斯蘭教，另一個就是中國。

他去年3月在節目中說，未來5到10年，美國和中國會在南海開戰，「是毫無疑問的，不是嗎？」他批評中國在南海填島造礁，是「製造不動的航空母艦」，還在島上部署飛彈，「然後他們（中國）到美國來、當著我們的面，你應該了解面子有多重要，說那自古以來是他們的領海。」

美國媒體認為，巴農是川普在白宮決策核心圈的重要人物，而他的世界觀、對美中關係及南海問題的觀察，將左右美國未來的國安與外交政策，川普近來頒布引發爭議的難民及特定國家的旅遊禁令，巴農被視為是主導推手。

檢視巴農對伊斯蘭教的看法，他去年稱，歐洲基督教文明正瀕臨滅絕，取而代之的是伊斯蘭教的崛起；他甚至將伊斯蘭教與法西斯主義和納粹主義在歐洲崛起相比，看看1938年的歐洲，「你會覺得現在的歐洲相當黑暗，但還有一樣東西更黑暗，那就是伊斯蘭教」。

他於2015年還說，「我們正身處戰爭中，很清楚的，我認為，中東地區將再現重大戰爭衝突。」1060209

(中央社)