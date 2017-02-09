國民黨活棋 朱立倫到南部選？

文化大學廣告學系主任鈕則勳認為，下屆國民黨主席若能說服新北市長朱立倫到南部參選，即便最後沒贏也能帶動國民黨整體勝選氣勢。(資料照片/顏謙隆攝)

國民黨主席進入五強爭霸，但無論誰勝出，當選後第一個考驗便是2018縣市長選舉，文化大學廣告學系主任鈕則勳認為，黨主席要有協調黨內資源與強棒參選的能力，新北市長朱立倫可視為一顆活棋，若能說服他到南部參選，即便最後沒贏也能帶動國民黨整體勝選氣勢。

針對2018年選舉策略，鈕則勳接受中評社訪問時表示，國民黨主席參選人應公開辯論，未來黨主席要以更高的格局來看六都選戰，跳脫國民黨傳統以出身、經營與地方勢力的角度來思考，把六都選情合併討論，別再用不分區立委綁選區思維來提名。

鈕則勳指出，民進黨面對選戰向來以有勝算，或是能帶動整體勝選為目標，所以台南市長賴清德可以北上參選，國民黨主席也要有類似格局，整合資源與選舉強棒。朱立倫已當兩任新北市長，目前尚未有下一步規畫，這就是一步活棋。

如何在2018選舉中為國民黨打下重建基礎，鈕則勳直言，下屆國民黨主席必須具備協調能力。若能說服朱立倫到南部參選，讓南部民眾認為國民黨有重視南部地區，進而帶動全面勝選氣勢，或是把中生代立委江啟臣從台中帶到台北來選，才能打開新局面。

(中時電子報)