容安瀾：川普操作一中無助美方利益

美國資深亞洲學者容安瀾在史汀生中心研討會指出，川普可能發現協商一中是有用手段，但不知道微妙之處。中央社記者廖漢原華盛頓攝 106年2月9日

美國資深亞洲學者容安瀾今天指出，美國總統川普可能發現協商一中是有用的操作手段，但相信他不知道其中的微妙之處，各界多不觸碰一中，因為這是無助於美方利益的操作。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）東亞計畫主任容安瀾（Alan Romberg）在史汀生中心舉行的「風險與回報，檢視川普的亞洲新方法」研討會中，分析川普（Donald Trump）就職前後對台灣、一中政策的說法。

容安瀾分析，川普可能發現這（協商一中）是非常有用的操作手段，並發現中方非常想要（一中），也認為這是非常重要的，而川普也想從中方身上得到他想要的東西和回應，基本上包括經貿、南海與北韓。

他說，中方知道川普想幹嘛，瞭解他的操作手法，也已經回應。但這是中國的主權與認同議題，相信中方無法就此協商。

容安瀾批評，川普即使聲明他瞭解一中政策，但相信他不知道當中的微妙之處，這是各界多不觸碰一中的原因，因為這樣無益於美方利益的操作。

至於蔡英文總統的處理方式，容安瀾認為，蔡總統找到複雜的平衡，她與資深幕僚也很清楚局面，美中兩項要素都非常重要。蔡川通電話與川普推文引起媒體熱議，但台方說明兩岸與美台關係相同重要。

容安瀾強調，台灣不想被典當成為犧牲者，也不想和中國衝突，他不會憂心台灣無法處理局勢。

容安瀾指出，川普陣營中許多人認為，多年來美國未公平對待台灣，這不僅是某任政府，而是1979年美中關係正常化後，甚至在此之前，即是如此。他們認為，美國未尊重台灣的尊嚴與台灣人的成就。

他說，但形勢近期正快速轉變，川普與總統蔡英文通話後兩度推文，並在一週後更推向一中議題。這讓台北方面感到關切，在此發展下，台灣可能會是犧牲者，或者被美國拖下水，與中國發生衝突，但台灣並不想如此。川普推文後隔天，台方即有不同回應手法。1060209

(中央社)