寒流轉乾冷 合歡山恐難降雪
寒流來襲配合高山低溫，合歡山昨天晚間疑降冰霰，短暫夾雪，讓徹夜等雪的遊客開心，但水氣今天減少，幾乎不可能降雪。
入冬首波寒流今天報到，低溫探攝氏10度以下，昨天晚間水氣先抵達，遇上高山低溫，合歡山區昨天晚間降冰霰，疑短暫夾降雪，讓特地上山等雪的民眾非常開心，但水氣之後減少，未出現更大雪勢，直到今天清晨，路面積冰已融化，僅剩山壁薄薄堆積。
有賞雪民眾說，得知合歡山有機會降雪，昨天特地與朋友從桃園出發，到合歡山等雪，昨天下午4時多抵達，等到昨天晚間9時多，終於遇到下冰霰或下雪，在武嶺停車場休息一夜，因今天未見降雪，因此下山返家，雖然很累，但第一次到合歡山非常開心。
中央氣象局表示，水氣今天減少，天氣轉為乾冷，合歡山區幾乎沒有降水回波，今天合歡山降雪機會近乎「沒有可能」，玉山昨天到今天清晨也無觀測到降雪現象；根據網友影片判斷，合歡山昨天晚間疑為降冰霰，是否短暫降雪，因無人員現場觀測，難以斷定。
合歡山公路昨天晚間到今天清晨交通管制，由於疑降雪訊息透過網路傳播，吸引不少人徹夜上山，翠峰管制站今天清晨7時開放通行前，累積約250輛車等候通過，而公路總局也宣布，今天上午7時起解除預警封閉，恢復正常通行，車輛不須掛雪鏈。1060209
(中央社)
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