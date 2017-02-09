震驚！大家習慣的煮飯方法 竟讓砷中毒機率大增

我要評比

北愛爾蘭學者指出，不同的煮飯方法，將影響米飯中的砷含量。（美聯社）

身為以米飯為主食的東方人，就算沒煮過飯，一定也看過別人煮飯！但是大家能想像，平時習慣的煮飯方式，竟然會讓砷中毒的機率大增嗎？

北愛爾蘭貝爾法斯特皇后大學（Queens University Belfast）的馬哈爾格教授（Prof Andy Meharg），在BBC電視節目《相信我，我是醫生》（Trust me, Im a doctor）中比較三種煮飯方法。

第一種：兩杯水煮一杯米，把水與米留在鍋裏或電鍋煮至所有水分乾透；

第二種：五杯水煮一杯米，當米飯煮熟後，把多餘的水分倒出；

第三種：將一杯米用水浸隔夜，第二天把水倒掉，然後用第二種方法煮熟。

結果顯示，第一種方法煮熟的米飯中，砷殘留物最多，第二種方法煮熟的米飯，砷殘留物減少至43%；最後一種方法煮出來的米飯，砷殘留物減少至18%。

由於砷是存在於泥土和水源的自然物質，它會出現在食物中，但通常分量微少，對人體影響有限。

不過，米飯的砷含量比其他穀物類高10至20倍，主要原因是稻米普遍於水田中種植，這樣使砷容易進入米飯。

科學界對砷的安全標凖有不同看法。歐洲聯盟則把無機砷（inorganic arsenic）列為第一級致癌物質。

近十多年有關米飯的砷含量過高的研究或報道不時出現，因此BBC節目《相信我，我是醫生》找來專家探討這個食物安全疑慮。

馬哈爾格教授研究米飯和米飯產品數十年，他經常進行測試，他在節目中講述有關他的觀察：

印度香米（或稱巴斯馬蒂米 Basmati rice）的砷含量比其他種類低

糙米（Brown rice）比白米含有更多砷，因為糙米帶殼

有機種植對米飯的砷含量沒有任何影響

米餅或爆米花等產品的砷含量高於米飯

米漿的砷含量大大超過飲用水安全砷標凖的規定

馬哈爾格教授曾在米產品中發現超越現今安全標凖的砷含量，現在有世界衛生組織等國際機構對此做出監管。

《相信我，我是醫生》節目認為，減少人體吸收砷的物質，可用第三種煮米飯的方法。而嬰幼兒方面，由於米漿經常用於製造嬰兒食品，英國食物標凖局（Food Standards Agency）建議家長不要給五歲或以下幼兒食用米漿代替奶品。兒童也最好少量進食米漿或米產品。

(中時電子報)