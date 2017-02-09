英外交大臣強生 放棄美公民身分
根據美國財政部今天公布的文件顯示，在紐約出生的英國外交大臣強生（Boris Johnson）已放棄其美國公民資格。
法新社報導，強生列名在美國財政部公布去年最後1季放棄美國公民資格的名單當中。
這位前倫敦市長過去擁有英美兩國護照。
他2015年時曾說過，基於愛國心，他打算放棄他的雙重國籍身分。
他說，自己之所以擁有美國護照只是因為出生於美國，並說必須與當時的美國駐英大使巴松（Matthew Barzun）「找出解決辦法」。
但他進一步說，「他們（美國人）不會讓你好過」，暗指過程可能漫長困難。
強生賣掉他位於北倫敦的房子後曾收到美國追討他資本利得的稅單，被他形容是「超無法無天」。
所有美國公民都得向美國政府繳稅，就算他們不住在美國。（譯者：中央社許湘欣）1060209
(中央社)
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