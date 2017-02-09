教授支援偏鄉 幼兒園走出新貌

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偏鄉幼兒園資源、人力經常不足，也難以引進新教學方法，教育部推動「支持服務輔導計畫」，讓大學教授巡迴偏鄉，助幼兒園找到自己的特色，走出新貌。

「支持服務輔導計畫」鎖定離島及原住民地區的幼兒園，這些園所地處偏遠，學生多來自經濟條件不利、隔代教養，或是來自新住民或原住民家庭。

教育部動員大學教授及資深的教保員，透過巡迴輔導的方式，給偏鄉幼兒園教保人員後盾。除了改善教學品質，還協助建構在地文化的課程。

苗栗縣泰安鄉梅園國小附設幼兒園學童多是泰雅族，巡迴輔導員引導結合在地文化，讓學習場域擴大到整個部落，帶著幼兒體驗採竹筍、用麻竹葉包粽子，參與蓋竹屋、木棉花創作等，感受泰雅生活文化。

花蓮縣豐濱鄉新社國小附設幼兒園是全台灣唯一的噶瑪蘭族重點學校，園方安排地方耆老入班分享傳說故事，還帶著幼童一起錄製族語歌謠CD，在教授的協助下，還完成族語教材，強化幼兒對部落的認同。

教育部表示，巡迴輔導機制整體滿意度超過9成，可見持續的專業對話，可以點燃每一位教保服務人員的熱忱。1060209

(中央社)