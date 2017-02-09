蔡政府拚經濟 台213個商圈過年營業額慘跌4成

總會資料顯示，東南亞客日均消費約台幣800至1000元，陸客約3000至4000元。（資料照，呂素麗攝）

蔡英文總統上任急拚經濟，想讓全民「有感」，但隨著陸客驟減、新南向政策未見起色、再加上1例1休導致百業起漲，商家為省人力成本，休假日變多或變長，台灣「錢」景堪憂。全國商圈總會總會長胡神賀接受媒體訪問時表示，全台213個商圈，今年農曆年營業額，估大跌4成，令人擔心的是，看不到蔡政府今年會調整政策，預期這一年營業狀況不會看好。

胡神賀去年3月受訪曾表示，全台各縣市共有208個商圈，陸客赴台旅遊、消費，是各地商圈重要商機，也關係數十萬會員及其家計。陸客減少，商圈肯定受影響。胡神賀當時還期盼520新政府上台後，能政治歸政治，不要把政治擺得太前面，兩岸本一家人，攜手拚經濟。

但顯然胡神賀的盼望落空。胡神賀昨再度接受《中評社》訪問直說，現在全台有213商圈，從去年開始就能明顯感受顧客消費力減落，營運成本增加，整體經濟不佳，農曆年營業額，估大跌4成。

胡神賀認為大跌原因是陸客驟減、東南亞客源消費力低，且去年Q4的物價上漲，再加上今年開始的一例一休。總會資料顯示，東南亞客日均消費約台幣800至1000元，陸客約3000至4000元。胡提到，不要看過年到處人潮爆滿的樣子，詳細分析，能發現許多人潮，多往免費的景區跑，伴手禮減買，零食消費多於用餐。

且氣候影響許多農、漁業減產，原物料上漲，導致商圈小吃營運成本增，且一例一休實施後，商圈無力負擔員工加班費，乾脆減少開店時間。胡預期今年營業狀況不會看好，呼籲兩岸的問題，大家還是應該保持冷靜、和諧。

(中時電子報)