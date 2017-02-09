北港溪段整治 串聯女兒橋成觀光新亮點

立委蘇治芬邀第五河川局長陳中憲、水利署長賴建信（前左而右）實勘北港溪，北港鎮長張勝智（右）聽到高灘地改善工程可以串聯女兒橋成新景點，拍手叫好。（許素惠攝）

魅力北港溪計畫可以串聯女兒橋成新景點，讓北港溪畔更美。（許素惠攝）

雲林縣立委蘇治芬邀集水利官員實勘北港溪、四湖三條海堤等沿海水利設施，共識改善工程應融入環境營造，讓治理兼具美觀休閒，其中備受矚目的北港溪魅力河段將串聯女兒橋，成為北港新景點及後花園。

水利署長賴建信、第五河川局長陳中憲等人一連實勘虎尾穎川里北港溪堤防、元長鄉舊虎尾溪、四湖三條崙海堤及北港溪高灘地等，虎尾與北港鎮長林文彬、張勝智、副議長蘇俊豪、議員張健福、許志豪、蔡岳儒等地方人士都很關心，針對相關營造及改善工程，賴允諾逐期完成。

蘇治芬表示，近年來河川治理觀念逐漸轉型改變，從防災減災、環境改善，朝推動流域整體治理規畫、綜合治水的新政策觀念前進，例如北港溪魅力河段環境營造工程，水利署首期核定8300餘萬經費，從北港水道頭到女兒橋河堤段，未來結合生態景觀，成為社區居民遊憩休閒散步的好所在。

賴建信很認同融入觀光理念的治理方向，強調現在的工程思維是要建立環境營造新模式，朝天宮是北港社區形成的中心，東臨北港溪，宗教及傳統文化是經濟支柱，每年進香及觀光客達700萬人。魅力北港溪計畫整合堤防腹地及高灘地進行整體設計，結合起、終點的景觀橋、歷史建築，形成完整水岸遊憩帶，原本的河岸腹地利用創造出北港新亮點。

張勝智說，該環境營造工程如果完工後，可串連北港觀光大橋至女兒橋景點，成為北港的後花園。

(中時)