寒流發威 淡水9.5度刷新入冬低溫

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寒流報到，中央氣象局觀測，今天清晨淡水低溫攝氏9.5度，是入冬以來新低紀錄，基隆、台北、板橋、新屋、新竹和梧棲等測站也刷新今年紀錄。

入冬以來首波寒流今天發威，北部今天清晨開始都可以明顯感受到冷空氣威力，中央氣象局表示，今天清晨淡水測得9.5度低溫，打破入冬以來的最低溫紀錄，預估入夜後氣溫會更冷，低溫下探8度。

不只淡水冷颼颼，還有另外6個測站刷新入冬以來的新低溫紀錄，分別是新竹10.4度、新屋10.6度、基隆10.8度、板橋11度、台北11.5度、梧棲11.5度，預估今天中部還有南部測站也會陸續再出現低溫。

氣象局提醒，隨著寒流逐漸南下，全台各地急凍，低溫最低下探8到9度，今天大台北體感溫度只有7到14度，基隆和桃竹苗感受更明顯，體感溫度只剩5到12度，接下來幾天還會更冷，提醒民眾做好保暖措施。1060209

(中央社)