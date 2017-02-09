來台旅客新高 蔡總統推特9種語言道謝

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主計總處日前發布國情統計通報指出，105年來台旅客達1069萬人次，為歷史新高。總統蔡英文9日在推特用9種語言，表達感謝；其中，「謝謝」兩字用的是簡體中文。（取自蔡總統推特）中央社記者葉素萍傳真 106年2月9日

主計總處日前發布國情統計通報指出，105年來台旅客達1069萬人次，為歷史新高。總統蔡英文今天在推特用9種語言，表達感謝；其中，「謝謝」兩字用的是簡體中文。

主計總處日前發布國情統計通報指出，105年來台旅客達1069萬人次，為歷史新高，較104年成長2.4%。其中，觀光簽證簡化措施帶動東南亞旅客大幅成長，泰國旅客來台人次大增5成7。

對於來台觀光人數創新高，蔡總統今早在推特發文，特別用了多種語言，表達感謝。

總統府發言人黃重諺受訪指出，蔡總統分別用了，英文、中國字（簡字）、日文、韓文、泰文、印尼文、菲律賓語、越南文、印度文。

他說，過去幾個月，國際客大增，而且，總觀光客量超過上年度。1060209

(中央社)