王光祿案 最高院創直播開庭首例

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台東布農族獵人王光祿非常上訴案，引發爭議及原權團體關注，最高法院創下首例，今天上午進行網路直播開庭過程。

這起案件源於王光祿自稱為獵捕山產給年逾九旬母親吃，民國102年7月，以撿來的獵槍獵殺保育類長鬃山羊和山羌，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞。

最高法院檢察署檢察總長顏大和認為判決違法，向最高法院提非常上訴，王光祿暫緩執行。

由於此案引發爭議並受原權團體關注，不僅最高法院創下直播開庭首例，王光祿將帶母親一同出庭，就連行政院原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）也表明要出庭捍衛原權的態度。開庭直播網址（http://2017judicial.hievent.hinet.net/live）。1060209

(中央社)