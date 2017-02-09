王光祿案 最高院創直播開庭首例
台東布農族獵人王光祿非常上訴案，引發爭議及原權團體關注，最高法院創下首例，今天上午進行網路直播開庭過程。
這起案件源於王光祿自稱為獵捕山產給年逾九旬母親吃，民國102年7月，以撿來的獵槍獵殺保育類長鬃山羊和山羌，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞。
最高法院檢察署檢察總長顏大和認為判決違法，向最高法院提非常上訴，王光祿暫緩執行。
由於此案引發爭議並受原權團體關注，不僅最高法院創下直播開庭首例，王光祿將帶母親一同出庭，就連行政院原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）也表明要出庭捍衛原權的態度。開庭直播網址（http://2017judicial.hievent.hinet.net/live）。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。