寒流報到 鄭明典：24小時氣溫驟降10度

我要評比

氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上表示，一個晚上快速降溫，不到24小時溫度驟降攝氏10度以上。

寒流報到，中央氣象局觀測，今天清晨淡水低溫9.5度，是入冬以來新低紀錄，基隆、台北、板橋、新屋、新竹和梧棲等測站也刷新今年紀錄。

氣象局預報中心主任鄭明典今天早上也在臉書上以「體驗快速降溫」為題表示，昨天早上還暖暖的，隔了一個晚上，今天台北站已經進入了入冬新低溫的範圍。

鄭明典說，不到24小時氣溫下降超過10度，其他地方的降溫也應該是「普遍有感」。

不過，因為是乾冷，所以台北白天氣溫會持平或稍回升，中南部出太陽的地方回暖還會很明顯，要等到晚上才會有新低溫。1060209

(中央社)