桃竹遠百搶情人節商機 今起單筆滿額送抵用券

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遠東百貨桃園店、新竹大遠百爭食情人節商機，今 (9)日起季末出清，除流行服飾單一特價，至3月5日服飾部門當天單筆滿3,500元送250元，首12日持花旗銀行信用卡分期獨享5％回饋。

新竹大遠百首6日也另加碼國際精品，指定專櫃當天單筆滿1萬元送400元。

針對西洋情人節，桃園遠百即日起至14日推出SWEET LOVE甜蜜心意情人節特別活動，除在4樓規劃「告白傳情便利貼、5時20分準點廣播送情話」，11日至14日指定餐廳點選指定情人餐點，即可獲得巧克力花1束。

新竹大遠百指出，除10日至14日在粉絲專頁票選情人節大餐並TAG一位好朋友留言，有機會獲得浪漫大餐雙人餐券；13日、14日凡持HAPPYGO卡加當日單筆滿1,000元同卡號發票，可兌換沐浴乳1瓶；11日至14日情侶檔、夫妻檔穿著情侶裝，就可免費搭乘1樓廣場旋轉木馬1次。

(工商)