不用等旅展 新竹美麗信酒店餐廳套票最低6折

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春節剛過，但新竹美麗信酒店看好緊接而來的春酒旺季、228連續假期，樂融餐廳即日起推出適用平、假日的自助午晚餐券，最低下殺65折。

新竹美麗信酒店指出，正常主菜3選1及沙拉吧899元起的自助午晚餐，民眾現在不用苦苦等待旅展購買餐券，更不用上網搜尋優惠，1套10張6,990元，相當於每張僅要699元，除購買1套加贈1張，28日前加碼為2張，相當於64.79折。

(工商)