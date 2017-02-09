IS傳大讚川普穆斯林禁令 稱受到祝福

伊拉克士兵1月30日在摩蘇爾東部巡邏。(美聯社)

川普在推特上引用《Politico》雜誌的數據。(美聯社)

在伊拉克的恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)傳出大肆慶祝美國總統川普(Donald Trump)對7個穆斯林教國家實施的暫時入境命令，甚至稱之為「受祝福的禁令」，因為他們認為這證明西方國家在攻擊伊斯蘭教，也表示其恐怖攻擊真的成功嚇壞了美國。

根據商業內幕(Business Insider)報導，《紐約時報》(New York Times)特派記者Rukmini Callimachi表示，伊拉克的IS成員最近都在討論川普的穆斯林禁令。她表示去年11到12月她也曾在伊拉克進行採訪，但這此行最大的不同是，她到哪裡都會被伊拉克人問到這個禁令。

目前Callimachi人在IS位於伊拉克的根據地摩蘇爾(Mosul)，雖然各國聯軍正在慢慢地消除該市內部的IS勢力，但摩蘇爾西部仍舊在IS的掌控中。

Callimachi透過翻譯和一名當地人對談，這人表示IS正在公開慶祝這個禁令，原因是因為IS認為這是他們的功勞，IS認為他們成功的嚇壞了美國，並且證明美國真的「痛恨」伊斯蘭教。這名住在摩蘇爾西部的人還說，IS認為其恐怖攻擊的確產生了效果，嚇到了世界上最有權力的男人─川普。

根據Callimachi的推特，她說在已經從IS手中被解放的摩蘇爾東部裡，可以看到最受到禁令影響最深的人，事實上是幫助美國的人。其中一個就是她的翻譯，原本他預定要為了取得美國簽證接受訪談。

IS目前在其主要宣傳管道上雖然沒有談論到這個禁令，但美國國防部的報告間接證實Callimachi的報導，國防部指出許多伊拉克的IS戰士現在都受困在摩蘇爾西部。

反恐專家也認為川普的穆斯林禁令反而會幫IS一把，使得這個恐怖組織可藉此宣稱，西方世界在和伊斯蘭教打仗，並藉機招募更多人加入。

川普週三在國家警長協會發表演說時，為這個穆斯林禁令辯護，他指控擋下這個禁令的法官有政治動機，並表示移民法規支持他的禁令。川普也在推特上引用美國《Politico》雜誌的數據表示，這項禁令是他政策中最受歡迎的一項。

(中時電子報)