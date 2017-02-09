高鳴自殺 「孫女」陳珮騏：寄予滿滿祝福
資深演員高鳴6日晚間疑不堪病痛折磨，在老婆經營的卡拉OK店自殺身亡，享壽83歲，他長達半世紀的演藝生涯就此畫下句點。而他的離去也讓不少演藝圈好友震驚，曾和他拍過八點的陳珮騏，更演過他的孫女，兩人也培養出宛如祖孫情，對於高鳴的選擇，陳珮騏想了兩天也說，「應該給他滿滿祝福。」
高鳴選擇自殺離開人間，讓親友悲慟不已。曾在戲中喊他「阿公」的陳珮騏，第一時間雖然也相當難過，但經過兩天來的沉思，她認為「對於阿公的選擇，我都應該寄予滿滿的正面祝福才對。」更說這輩子能得到他的疼惜，「真的好好。」
不過陳珮騏日前也很自責總是因為忙碌沒能去探望高鳴，讓她傷心直說「請原諒我，謝謝您，我愛您。」也說「高叔，不會再辛苦了」，希望他一路好走。
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(中時電子報)
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