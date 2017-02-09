寒流來襲 農林牧養殖業慎防寒害
寒流來襲，各地氣溫今天起開始下降，雲林縣政府呼籲農林牧養殖業應慎防寒害，若養殖不耐寒魚種，在水溫低於攝氏15度時，應提高水溫以免「翻白肚」。
雲林縣政府表示，寒流南下，氣溫自今晨起明顯下降，縣府提醒農漁牧業者加強防寒措施，對於較不耐寒的蔬菜、瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩或以稻草、塑膠布覆蓋。
在沿海養殖漁業方面，應在魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；養殖池水較淺及文蛤養殖池混養的虱目魚，必要時規劃儘早採捕。
縣府提醒養殖虱目魚等不耐寒魚種的漁民，在寒流侵襲或停滯期間，應特別注意水溫降低的速度，若水溫低於15度時，應採取緊急措施，例如啟動加溫設備，以提高水溫。
養畜禽業者應確保畜禽及幼畜禽保溫，尤其山區、空曠地區、沿海地區的畜牧場，應嚴防冷風侵襲，加強仔畜禽的保溫及管理。
縣府表示，由於低溫容易誘發畜禽動物縮在一起取暖，引發疫病發生，且禽流感、口蹄疫等疫病好發於低溫時節，請畜禽飼養戶務必做好衛生管理，落實各項生物安全措施，以防範疫病發生。1060209
(中央社)
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