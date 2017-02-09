寒流水氣少合歡山雪停 冷到感覺剩3度

鋒面加上寒流報到，昨天合歡山下雪，中央氣象局說，隨著乾空氣南下，已經停雪，一直到下週一都持續乾冷，體感溫度最低只有3到5度。

昨天晚間鋒面報到，加上寒流接近，合歡山下雪，不少人趁夜上山賞雪，不過，中央氣象局說，隨著水氣減少，今天清晨合歡山雪已經停了，玉山昨天到今天也沒有下雪，只有出現霧淞，未來幾天降雪機率不高。

不過，氣象局仍提醒這波寒流威力，今天清晨全台已經有7個測站刷新入冬以來最低溫紀錄，分別是基隆、淡水、台北、板橋、新屋、新竹和梧棲，其中淡水9.5度更是打破全台入冬以來最低溫。

根據氣象局預測，一直到下週一(13日)全台持續冷颼颼，大台北和西半部地區低溫下探8到9度，體感溫度更是低，週末大台北感受探6度，桃竹苗最低只有3到5度，中南部和東半部感受上也只有6到9度。

氣象局提醒，這波寒流威力強，民眾除了做好保暖措施，年長者也要留意心血管疾病，西部養殖漁業和農業要留意寒害發生。1060209

(中央社)