開除挺同婚許毓仁？蘇俊賓：再這樣KMT剩多少人

蘇俊賓認為，若動輒開除不同意見的黨員，那國民黨還會剩下多少人？（中時資料照／方濬哲攝）

國民黨不分區立委許毓仁昨（8）日於中常會被提出討論，許多中常委認為他力挺同志婚姻的主張會葬送黨的未來，要求將其開除。對此，前國民黨組發會主委蘇俊賓認為，若是動不動就要開除不同意見者，那黨還會剩下多少人？

蘇俊賓在臉書上表示，捍衛中華民國、主張兩岸和平發展是國民黨的最大公約數，但除了國家方向與兩岸主張外，許多政策及議題，黨內應該都有不同看法，這些看法若沒有和明文規範的核心價值相違背，就應該予以尊重。

就蘇俊賓看來，如果是因為政策或是立院黨團運作需要，使得國民黨必須表達立場，那也該藉由溝通、甚至是辯論來凝聚共識，而非主張把意見不同的人開除；若是如此，隨著議題發展越來越多，將會有越來越多人被開除，這樣下去不再多元的國民黨，還會剩下多少人？

而許毓仁今早也於臉書指出，他相信在同婚議題採開放態度，並不會葬送國民黨，反而還能刺激思考、反思過往立場與沒被聽到的聲音；許並強調，如果有需要，他很願意到中常會進行說明。

(中時電子報)