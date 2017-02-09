巴西軍警罷工 國安部隊介入維安

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巴西司法部今天指出，將加派100名國家安全部隊人員前往聖埃斯皮里圖州首府維多利亞，與另外200名國安人員和1000名官兵會合，介入並加強維護當地治安。

聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）的軍警4日開始罷工爭取調薪，該州即陷入嚴重暴力混亂，搶劫殺人案例頻生，僅是大維多利亞地區至少有90人被殺，公車停駛，學校、商店持續關閉。

司法部聲明指出，聖埃斯皮里圖州政府要求增派國安人員，因為「城市情況仍在控制外」。

聖埃斯皮里圖州街頭沒有警察維護治安，因為他們的家屬封鎖了軍警大隊出入口，要求調漲軍警薪資，但州政府稱財政拮据，沒有能力調薪。

聖埃斯皮里圖州長哈東（Paulo Hartung）批評阻撓軍警上街維護治安的運動，並稱「某些帶頭的人採取的方法無恥，無異是勒索敲詐。」

聖埃斯皮里圖州警察公會主席李爾（Jorge Leal）表示，「這不是軍警罷工的錯，而是政府不重視公共安全的錯。」

李爾指出，該州警察已經4年未調薪，州政府拒絕對話溝通的結果，便是今日所見的情況。

巴西憲法嚴禁警察罷工，聖埃斯皮里圖地方法院已判此舉違法，對警察公會科以罰金。該州政府也將此次軍警罷工歸咎於「某種政治因素」。1060208

(中央社)