平溪天燈節11日登場 順利上山看這裡
新北市政府表示，今年元宵平溪天燈節適逢11日（週六），人潮與過往相比，相信會激增不少，請民眾多加配合，搭乘大眾交通工具前往會場，減緩當日交通堵塞。
平溪天燈節將於11日登場，台鐵宣佈將調整班次，活動當天平溪和深澳線去回程皆以瑞芳為起訖站，加班車時刻表可上台鐵網站查詢。
市府說，今年天燈節將活動選擇在元宵節與中秋節舉辦，是為了讓國內外遊客更方便安排假期與行程，降低春節期間交通管制的衝擊。
活動當日也將安排充足的警消人員隨時待命，將安全層級拉到最高，讓前往平溪遊玩的遊客能有個平安的旅程、快樂的回憶。
市府說，活動當天上午9時至夜間12時，將實施全面汽、機踏車交通管制，配合交通管制，也將安排接駁公車，去程從木柵上車收費新台幣50元，石碇區及基隆、瑞芳區上車收費30元，平溪區內上車收費15元，回程搭乘接駁車下山則免收費。
除了基隆線的接駁車外，各路線接駁公車開放電子票證刷卡，方便遊客搭車、免備零錢。
台鐵宣佈，因應活動人潮，將調整列車時刻，並增加車輛車、加開班次。根據台鐵規劃，當天列車將分段行駛，改開行菁桐-十分、十分-瑞芳、瑞芳-八斗子及八堵-菁桐等班次。
另外，原本的平溪和深澳線，去回程將都以瑞芳作為起訖站，相關車次已經公告在台鐵網站。
新北市政府及基隆市政府分別於台北捷運文湖線動物園站、台鐵基隆站及瑞芳站外安排接駁公車，民眾可多加利用。1060209
(中央社)
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