配合新南向 成大緬甸印尼語3月開課
配合政府新南向政策，成功大學3月將開設緬甸語入門及印尼語會話一級的東南亞語系列課程，從發音教起，共有24堂課。
成大指出，政府新南向政策定調後，有意學習東南亞語言的人明顯增加，成大外語中心除原有的越南語會話課程外，去年新設泰語會話，今年再推出緬甸語及印尼語，課程都是小班制，從發音教起，再到基礎句型和生活簡短會話。
成大去年就有意開辦緬甸語、印尼語等東南亞語言課程，但考慮到師資問題，延至今年才推辦，授課老師都有語言教學經驗，且是華僑，華語有一定水準，不需藉助第三語言。
在緬甸語入門方面，授課老師是出家修行人士「釋祖道」，現為成大歷史系研究所博士生。印尼語會話授課老師是張雪惠，政大中文系畢業，曾擔任公部門印尼語口譯人員。
成大的緬甸語入門及印尼語會話一級課程，3月6日開課至4月20日止，共有24堂課，校方歡迎有興趣者踴躍報名。1060209
(中央社)
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