寒流又冷又強 專家一招分辨冷空氣強度
寒流今天起發威，盤據台灣至13日，專家吳德榮今天表示，台北市低溫小於等於10.4度以下就算是寒流，提醒民眾留意氣象局低溫特報。
冷氣團、強烈大陸冷氣團和寒流等級到底有什麼不同？寒流和寒潮又有什麼不一樣？中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機教室中教民眾一招辨別。
吳德榮說，寒流為冷空氣通過，台北市低溫小於等於10.4度以下就算是寒流；若是在小於等於12.4度以下則是強烈大陸冷氣團；小於等於14.4度的則稱之為冷氣團。
他表示，當冷空氣南下，若預測有部分地區的最低溫會降到10度或以下，有可能造成農漁養殖業帶來損害時，中央氣象局便會對該地區發布「低溫特報」，提醒作好防範措施。
他提醒，今天寒流南下，下週一（13日）前寒流盤據，各地氣溫偏低，天氣乾冷，大台北低溫在10度左右，沿海空曠地區更可能下探8度，提醒民眾不要輕忽寒流強度，因為這波冷空氣是入冬以來最強，影響時間也長。
他補充，下週二至週四氣溫逐漸回升，天氣明顯回暖，但早晚氣溫仍低，尤其下週二清晨因有強輻射冷卻效應，空曠地區仍可能有10度左右的低溫，需要注意。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。