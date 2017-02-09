寒流又冷又強 專家一招分辨冷空氣強度

寒流今天起發威，盤據台灣至13日，專家吳德榮今天表示，台北市低溫小於等於10.4度以下就算是寒流，提醒民眾留意氣象局低溫特報。

冷氣團、強烈大陸冷氣團和寒流等級到底有什麼不同？寒流和寒潮又有什麼不一樣？中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機教室中教民眾一招辨別。

吳德榮說，寒流為冷空氣通過，台北市低溫小於等於10.4度以下就算是寒流；若是在小於等於12.4度以下則是強烈大陸冷氣團；小於等於14.4度的則稱之為冷氣團。

他表示，當冷空氣南下，若預測有部分地區的最低溫會降到10度或以下，有可能造成農漁養殖業帶來損害時，中央氣象局便會對該地區發布「低溫特報」，提醒作好防範措施。

他提醒，今天寒流南下，下週一（13日）前寒流盤據，各地氣溫偏低，天氣乾冷，大台北低溫在10度左右，沿海空曠地區更可能下探8度，提醒民眾不要輕忽寒流強度，因為這波冷空氣是入冬以來最強，影響時間也長。

他補充，下週二至週四氣溫逐漸回升，天氣明顯回暖，但早晚氣溫仍低，尤其下週二清晨因有強輻射冷卻效應，空曠地區仍可能有10度左右的低溫，需要注意。1060209

(中央社)