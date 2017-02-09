喬治克隆尼將當爸 律師嬌妻喜懷雙胞胎
美國知名男星喬治克隆尼（George Clooney）之妻、同時也是黎巴嫩裔英國籍人權律師阿瑪爾（Amal Clooney）的友人今天透露，阿瑪爾已懷上一對雙胞胎。
法新社報導，要求匿名的友人表示：「她懷了一對雙胞胎」，不過沒有提供更多有關寶寶性別或是預產期的細節。
阿瑪爾出生於黎巴嫩，3歲時隨家人移民到英國。現年39歲的阿瑪爾與55歲的喬治克隆尼2014年在義大利威尼斯結為連理。
前烏克蘭總理提摩申科（Yulia Tymoshenko）與澳洲籍「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange），都是阿瑪爾的客戶。
阿瑪爾與喬治克隆尼結婚後，利用名氣及法律上的影響力為許多備受矚目的案子操刀，例如她曾為希臘政府要求英國政府歸還艾爾金大理石雕塑品（Elgin Marbles）一事提供法律諮詢。
卡達電視台（Al-Jazeera）記者法米（Mohamed Fahmy）於埃及遭監禁時，阿瑪爾曾為他辯護，她也是馬爾地夫前總統納希德（Mohamed Nasheed）2012年遭推翻後的法律團隊成員之一。
阿瑪爾也曾經替1名遭伊斯蘭國（IS）戰士虐待的亞茲迪（Yazidi）年輕女性伸張正義。（譯者：中央社周莉芳）1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。