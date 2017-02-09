喬治克隆尼將當爸 律師嬌妻喜懷雙胞胎

我要評比

美國知名男星喬治克隆尼（George Clooney）之妻、同時也是黎巴嫩裔英國籍人權律師阿瑪爾（Amal Clooney）的友人今天透露，阿瑪爾已懷上一對雙胞胎。

法新社報導，要求匿名的友人表示：「她懷了一對雙胞胎」，不過沒有提供更多有關寶寶性別或是預產期的細節。

阿瑪爾出生於黎巴嫩，3歲時隨家人移民到英國。現年39歲的阿瑪爾與55歲的喬治克隆尼2014年在義大利威尼斯結為連理。

前烏克蘭總理提摩申科（Yulia Tymoshenko）與澳洲籍「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange），都是阿瑪爾的客戶。

阿瑪爾與喬治克隆尼結婚後，利用名氣及法律上的影響力為許多備受矚目的案子操刀，例如她曾為希臘政府要求英國政府歸還艾爾金大理石雕塑品（Elgin Marbles）一事提供法律諮詢。

卡達電視台（Al-Jazeera）記者法米（Mohamed Fahmy）於埃及遭監禁時，阿瑪爾曾為他辯護，她也是馬爾地夫前總統納希德（Mohamed Nasheed）2012年遭推翻後的法律團隊成員之一。

阿瑪爾也曾經替1名遭伊斯蘭國（IS）戰士虐待的亞茲迪（Yazidi）年輕女性伸張正義。（譯者：中央社周莉芳）1060209

(中央社)