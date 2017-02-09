中華女網隊全力備戰聯邦盃

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(中央社莫斯科8日電)中華台北女子網球隊即將在莫斯科參加聯邦盃(Fed Cup)世界二組首輪賽事。預計在11、12日與俄羅斯隊交手。中華隊成員今天中午參加在「友誼體育館」舉行的記者會。

中華隊此次由教練王思婷率張凱貞、詹謹瑋、李亞軒及徐竫雯等4位選手參賽，其他成員包含隨隊管理、醫生、防護員、陪練員等共20人。

王思婷教練在記者會上表示，俄羅斯女子網球實力極強，但是網球賽的臨場表現很重要，她相信隊上的選手一定會全力以赴。

中華隊上次在聯邦盃遇到俄國隊已經是32年前的往事，此次隨隊的國內知名教練張約翰還記得1985年在日本名古屋和當時的蘇聯隊對戰的情況。他表示，台灣目前在聯邦盃的排名是亞洲地區最佳，勝過中國大陸、日本和南韓。張約翰希望這次比賽能讓國際社會對台灣網球選手的實力留下深刻印象。

中華隊此行的領隊是中華民國網球協會副理事長楊蔚萌，他也是四維體育推廣教育基金會的董事長，長期關心國內網球發展。楊領隊特別感謝駐俄羅斯代表處，不僅派員協助接機照料，還準備各式水果送到旅館，讓隊員們隨時補充體力。

他表示，選手們這幾天都按時操練，適應場地，同時調整體能狀態，希望比賽時能拿出最佳表現。1060209

(中央社)