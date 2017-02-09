中市清晨傳工廠火警 無人傷亡

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台中市西屯區工業區十四路一處工廠今天凌晨傳出火警，台中市消防局立刻派員搶救，廠內疑存放6種化學物品，幸未受到波及，火勢在1小時後撲滅，無人傷亡。

台中市消防局今天早上6時47分接獲民眾通報，西屯區工業區十四路一處工廠傳出火警，立刻出動各式救災救護車輛13輛，救災人員44人，前往火災現場搶救。

消防人員到場表示，起火的廠房已竄出火舌，濃濃的濃煙夾雜火舌直竄天際，工廠大門深鎖，環保署毒化災應變中心人員表示廠內疑存放化學物品，立刻佈水線搶救。

消防局指出，火勢在1小時後撲滅，現場指揮官回報儲放化學物品未受波及，1層鐵皮搭建建築物內部實驗室、儀器及辦公室燃燒，無人傷亡，火災確切的起火原因，有待消防局火調科調查釐清。1060209

(中央社)