旅遊意外 海外醫療飆天價！台灣健保、平安險幫大忙

旅遊能開拓我們的視野，然旅途難免也會遇到突發狀況。（達志影像／shutterstock提供）

人生地不熟的海外，發生事故時常令人措手不及，國外醫療費用昂貴，足以讓人傾家蕩產。香港天王劉德華在泰國日前因墜馬意外，需醫療專機接送返回香港治療，初估「華仔」需住院3個月，醫藥費估逾2千萬！

由此可見，海外旅遊，風險不能不防，其實住在台灣的我們很幸福了！有其實我們的有「健保卡」、加入「全民健保」是可以給付國外緊急醫療的。除健保外，其實國人在出國前，如能投保旅行平安保險也是多一份保障，專家提醒要確認保障範圍是否完整，保額是否足夠，才不致產生太多高額自費項目，如因緊急傷病需返台治療，唯有專機運送最能為保戶爭取黃金救援時間。

交通部觀光局統計，95年度出國人次為867萬，105年1月至11月期間，出國人次大幅提升至1,352萬；依據外交部領事局公告資訊，駐外使館處理國人急難救助，97年為2,753件，至104年爆增到6,020件，足見海外急難事故發生率隨著國人旅外次數增加成正比。

106年假期多，繼春節後，緊接著228、清明、端午…等假期來臨，預估掀起出國旅遊風潮，各保險公司旅平險除了意外死亡、殘廢、醫療與海外突發疾病等基本理賠，多半提供海外急難救助加值服務。但各保險公司的服務不同，保障範圍更會因客戶的保額、所選方案有給付標準的差異，民眾投保時務必釐清保障與服務範圍。

在國外就醫「貴森森」，然如在國內有投保繳交健保費，擁有「健保卡」，回國後我們都可依相關程序申請醫療費核退。（圖為民眾持健保卡示範，本報系資料照）

熱愛歐洲自助旅遊的陳小姐前幾年前和友人出發去加拿大時，在溫哥華機場等候出海關的時候，竟不慎踢到欄杆摔倒，臉上也出現傷口出血。這時機場的醫護人員連忙為陳小姐啟動急救，也詢問她出國前是否有買保險。因機場的醫師最多只能最基本檢查，如需做更細密的檢查還是需移往大醫院。

然我們都知道的，大醫院的費用勢必較高，更何況是對無當地保險的外國旅客而言，陳小姐這趟診治，醫療費約為台幣4000多元，對一個要自助旅行的背包客而言，這筆費用開銷頗大，還是旅程出發後沒多久的大花費。

所幸陳小姐出國前有買旅遊平安險，加上台灣頗受好評的「健保制度」。陳小姐回國後，由旅平險得到全額理賠。對於此，陳小姐直言，「等你到了國外，就知道健保很幸福，即便健保還是有很多缺點，但是也別再東罵西罵了，台灣的健保是很多外國人或移民華人很羡慕的呢！」

另國泰人壽自105年年底，在亞洲特定國家的旅平險保單中另提供「海外醫療專機運送」附加條款，例如，至日本旅遊5天，只要103元的附加費用，保戶投保期間於服務區域住院治療，通報公司海外急難救助中心，經救助機構醫師及當地主治醫師診斷為情況緊急，須醫療專機運送返台時，國泰人壽將安排專機轉送返國，並全額負擔運送費用。

除健保、旅遊平安險外，專家也建議，其中包括遠行前掛旅遊門診，了解自身身心健康狀況，將旅外病況前三名腦中風、骨折、心血管疾病風險降至最低：旅遊前也務必要用手機拍照掃瞄保險公司提供的海外急難救助資訊，有需要時充份利用24小時服務專線，讓旅途是真正更順暢、平安！

(中時電子報)