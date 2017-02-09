謝霆鋒手臂紅傷痕 王菲咬的？

謝霆鋒近期忙宣傳電影《決戰食神》。（圖／達志影像）

謝霆鋒影歌視三棲，還擁有一身好廚藝，在他主持的美食節目《十二道鋒味》中，被封「國民大廚」，近期更演出電影《決戰食神》，而謝霆鋒日前曬出刮痧照，右手臂佈滿紅色刮痧痕跡，還被醫生警告不能再長期待廚房，不過謝霆鋒卻也因此被調侃，他身上的傷痕是被王菲咬的。

儘管被醫生警告少待廚房，不過謝霆鋒昨（8日）出席電影《決戰食神》記者會，仍小露身手，認真拿著鍋碗瓢盆、煮湯圓孝敬英皇集團老闆楊受成與男星葛優，其中，楊受成還忍不住調侃謝霆鋒，指他的刮痧照「確定是炒菜炒的？不是一個女的咬的？」讓謝霆鋒差點招架不住，尷尬求饒「老闆呀！我又要拍桌子了！」

(中時電子報)