擔憂ELLA在家做「傻事」 老公高鐵上向粉絲求救

Ella與老公感情甜蜜，不時曬照放閃。(圖/賴解孵臉書)

Ella今年將喜迎與老公愛的結晶，目前全面停工在家專心待產，由於時間變多讓她迷上網購，害老公成為幫他收包裹的工具人，對此賴斯祥也在臉書透露擔憂心情。

ELLA全面停工專心待產。(圖/本報系資料照)

賴斯祥昨晚在臉書PO出在高鐵上的自拍照，他表示剛在南部吃完春酒，正坐上返回台北的高鐵，雖然洋溢滿足神情，不過卻有件事擱在心底，那就是擔憂獨自在家的老婆Ella會做「傻事」，所謂的「傻事」就是暗指她會瘋狂網購，也讓他急向粉絲討救兵，詢問「你們知道她最近都在瘋狂買什麼嗎」？

對此粉絲紛紛留言解惑，「買你們那一夜歡樂之下，所孕育的生命的東西」、「為勁寶購入戰利品」，但也有人要他趕緊回家阻止「悲劇」發生，不然戰利品應該夠小孩穿到10歲。

(中時電子報)