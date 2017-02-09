敢吃嗎？東莞養殖場專賣食用孔雀

美麗的孔雀若端上桌，有幾人吃得下去？（報系資料照 謝瓊雲攝）

看孔雀開屏，賞心悅目；但如果把孔雀當成盤中飧，有多少人能接受？

東莞有一間養殖場，飼養超過百隻孔雀。飼主表示，這些孔雀不但可以當寵物，更是一種美味食材。

據香港《東網》報導，孔雀養殖場負責人強調，他養的是藍孔雀，又名印度孔雀，是養殖最多的孔雀種類，人工養殖的藍孔雀可供食用、觀賞。至於被大陸列為一級保護動物的，是綠孔雀。

負責人指出，孔雀肉蛋白質含量高達23.2%，遠高於一般的家禽，富含人體所需的18種氨基酸，是一種低脂肪、低熱能、低膽固醇的肉類。

不過，孔雀的價錢不便宜，養兩、三年才成熟，約重3.5公斤，一隻售價約600元人民幣，大部分人會嫌貴，不捨得買來吃。

不過，負責人也坦承「問得人多，買得人少」，因為大部分人都是出於好奇，最後會買來吃的仍是少數。在養殖場參觀的民眾亦表示，心理上難以接受。「印象中，孔雀都是拿來觀賞的，要吃牠們的話，心理上還是有點難接受」，更擔心食用孔雀並不合法。

(中時電子報)