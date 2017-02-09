加拿大總理杜魯道 下周訪歐

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加拿大總理杜魯道(Justin Turdeau) 下周將訪問歐洲，並在歐洲議會中發表演說，以慶祝歐盟與加拿大全面經濟貿易協定（CETA）獲得批准。

據加拿大總理府今天發表聲明指出，杜魯道16日將在位於法國史特拉斯堡的歐洲議會上發表演說，並且將於16、17日，造訪德國柏林及漢堡，與德國總理梅克爾(Angela Merel)會晤。

加拿大總理府表示，這是有史以來第一位現任加拿大總理在歐洲議會全會中演講。

歐洲議會全會預定在杜魯道發表演說的前一天，正式投票表決、批准歐加全面經濟貿易協定。

杜魯道在聲明中指出，「對加拿大或歐盟來說，CETA都是一項最先進的貿易協定，它為未來的自由貿易協定設下了高標準，也將為加拿大企業和大西洋兩岸勞工打開新市場、創造新契機。」

一旦歐洲議會正式批准CETA，超過90%的協定內容將在數月內生效執行。至於加拿大方面，將必須通過C30法案來執行協定內容，同時修改部分省份的立法，才能全面生效。

歐盟與加拿大經過7年談判，在克服來自比利時瓦隆尼亞（Wallonia）自治區一度反對時，差點讓CETA破局。最後在各方積極協調下，去年10月30日正式簽署這項劃時代自貿協定。

在美國總統川普掀起的保護主義浪潮下，各方認為，歐盟和加拿大之間簽署的CETA，重要性更甚於以往。

對加拿大來說，歐盟是僅次於美國的第2大貿易夥伴。至於德國，則是歐盟諸國中的第1大經濟體。加德兩國總理上次是在去年7月於波蘭華沙舉行的北約峰會期間，舉行過雙邊會晤。1060209

(中央社)