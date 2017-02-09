NBA》爆料天神也遭爆料 沃神加盟ESPN？
誰也想不到，「爆料天神」沃納洛斯基也有遭到別人爆料的一天！向來總是最快速爆料NBA球員動態的沃神，9日遭「Deadspin」爆料，即將離開效力快10年的「Yahoo Sports」，改投「ESPN」懷抱，4年前的傳言越來越可能成真。
沃納洛斯基在美國籃球圈擁有極大影響力，甚至是破壞力，因為他總有收不完的內部消息，往往搶在所有媒體前爆料，1年前他更從其他媒體挖角，成立個人專屬的「The Vertical」專欄，光在去年夏天自由市場開放日就已爆了一堆料。
如今爆料者落到也遭爆料的地步，主因在於沃神與「Yahoo Sports」4年600萬美元的合約到期，其實在2012年時，「ESPN」就已全力招攬沃神加盟，但他最後選擇續留「Yahoo Sports」，如今再傳跳槽傳言並不意外。
目前沃納洛斯基與他的經紀人都沒回應，「ESPN」選擇拒絕回應，「Yahoo Sports」則以正在求證回覆，不管他最後是留或走，也將成為美國籃球圈的重磅新聞，因為當前也傳出他將帶走自己團隊一起跳槽，相信更將影響整個美國籃球圈。
(中時電子報)
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