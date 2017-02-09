體驗天燈齊飛美景 國際遊客不遺憾
新北市平溪天燈打響國際知名度，在山城天燈冉冉升空，充滿過年幸福感，平溪躍升為來台旅客最喜愛觀光景點的前10名。
近年日本、韓國遊客到新北平溪的旅遊人口大幅成長，去年第1000萬名來台旅客、一對度蜜月的韓國夫妻，也指定到平溪放天燈。
平溪天燈節讓國際媒體列為「此生必遊」國際級節慶的嘉年華會，包括美國知名旅遊頻道Discovery評為世界第二大節慶嘉年華。許多國際旅客來平溪體驗天燈齊飛的美景。
新北市政府今年平溪天燈節也向日本旅客招手，「2017新北市平溪天燈節」鎖定日韓觀光客，11日元宵節特別邀請日本台灣交流協會出席天燈節。
天燈初為三國時期孔明所發明，用來傳遞軍情，新北市平溪山區早時強盜來襲，天燈用於居民向家人互報平安，並向上蒼祈福。一盞盞天燈被點亮放飛的同時，是平安幸福的祈願。
傳統的天燈經過地方老師傅們的創意，不同的顏色與造型，紛紛有了各自的代表性。平溪天燈節經過19年推廣，因為創意、期待、新的加入者與創新元素，每年吸引無數國內外遊客造訪，獲國際的肯定與推崇，魅力不斷。
為讓國內外遊客感受佳節、一家團圓的幸福氛圍，新北市政府觀旅局計畫，除了元宵節以外，今年天燈節活動也將在10月4日的中秋節結合傳統節慶與天燈團圓、平安、祈福的美好意象，舉辦天燈施放活動。1060209
(中央社)
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