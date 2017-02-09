每年瘋兩天 鹽水蜂炮魅力十足
元宵民俗篇2台南地區在每年元宵檔期的重大慶典活動鹽水蜂炮將再登場，原本為了驅除瘟疫請神明出巡的傳統民俗，至今已成為地方重要觀光資產，每年吸引大批遊客湧入，還有外國人來體驗。
鹽水蜂炮相傳起源於清朝光緒初年，因當時鹽水地區流行霍亂瘟疫，醫藥又不發達，導致死亡人數多，居民人心惶惶。經民眾向廟宇內供奉的神明請示，關聖帝君指示在其正月13日的飛升日出巡，信眾隨神轎一路燃放鞭炮、繞行大街小巷，事後疫情也果真結束。
鹽水居民此後每逢農曆正月13日，便沿襲往例請出關聖帝君出巡，盼驅邪佑民，神轎所到之處都有信眾燃放鞭炮。隨著時代變遷，出巡繞境活動漸與正月15日的元宵節結合；傳至民國80年左右，活動擴大為2天2夜，從正月14日上午8時啟炮，至正月16日凌晨結束繞境。
原本跟隨神轎燃放鞭炮是為了把疫病「炸走」，後來演變成民眾祈福、商家求財的習俗。商家把沖天炮綁在炮架上製成「炮城」，在神轎經過自家門口時，推出炮城「攔轎」，再對神轎隊伍施放。
近年來參與蜂炮活動的「炮城」愈做愈大、也更講究造型及聲光效果。每當大型炮城施放時，總是聚集不少民眾觀賞；商家視人潮為錢潮，因此更捨得出資製作容易吸引注意的炮城。
兩天兩夜的神轎繞境行程中，首日多在鹽水外圍的聚落繞行；第二天進入主要鬧區街道，商家更密集、大型炮城更多，蜂炮施放的最高峰會落在元宵夜，此起彼落的聲光效果相當震撼；街頭的人潮跟著神轎隊伍流動，場面也很壯觀。
鹽水特殊的蜂炮文化每年總是吸引數萬、甚至數十萬名遊客來體驗「犁蜂炮」的快感，將鹽水小鎮擠得水洩不通，也成為地方重要的觀光資產。1060209
(中央社)
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