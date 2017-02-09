寒流到 桃園2人凌晨送醫OHCA

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寒流報到，今天清晨淡水低溫9.5度，是入冬以來新低紀錄，桃園市有2人，包括60歲女性、41歲男子在凌晨送醫前已無呼吸生命跡象，確切原因仍待釐清，消防局呼籲天冷注意保暖。

根據中央氣象局觀測，今天清晨淡水低溫攝氏9.5度，是入冬以來新低紀錄，基隆、台北、板橋、新屋、新竹和梧棲等測站也刷新今年紀錄。

桃園市政府消防局表示，一名60歲家住龜山女子，與41歲家住八德區男子身體突然不適，在非遭到外傷狀況下送醫，到醫院前已經沒有呼吸生命跡象（OHCA），至於是否受到低溫影響，仍待釐清。

消防局也呼籲，每年低溫來襲時，入夜到清晨時容易傳出有民眾因為心血管問題而命喪，除平常注意生理狀況外，也要注意保暖，尤其對於清晨外出運動的長者，不要輕忽低溫對身體的威脅。1060209

(中央社)