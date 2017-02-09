澎湖外垵船燈 元宵節最具特色
元宵民俗篇3「上元玩三暝」，在澎湖過元宵比過年還熱鬧，除了乞龜與武轎遶境外，西嶼鄉外垵漁港「百船燈會」更是全台僅有也最為特別的，近300艘大小漁船一連3天都不出海，船燈齊亮，燈火通明。
曾在民國100年獲選為全國「人文薈萃類」10大特色漁港的澎湖外垵漁港，是澎湖目前最具規模的漁港之一，每年的元宵節，港區所有的近300艘大小漁船暫停出海捕魚，從元宵暝開始一連3晚的「海上燈會」，同步點燈祈福，藉此來感謝神恩，並搭配各式煙火，非常壯觀美麗。
澎湖外垵村漁村元宵節的「百船燈會」同步點燈，一年之中只點元宵3天，這一傳統習俗迄今流傳30餘年之久。
另外，外垵村全村的信仰中心溫王宮廣場，在元宵節活動中，搭建有全澎湖最長的平安橋及兩座烽火炮台、點燈祈福台和夜巡村里等習俗，提供信眾們跨過平安橋祈求來年平安好運和庇佑村里平安，在每年的元宵節慶，熱鬧三暝三日，都是萬人攢動，人潮滿滿，盛況空前，最為熱鬧。1060209
(中央社)
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