川普轟法官 大法官提名人也看不下去
美國總統川普提名的最高法院大法官人選戈蘇奇今天告訴1名國會參議員，權衡具爭議性移民命令的法官和法庭遭川普攻擊，這「令人沮喪」、「令人洩氣」。
法新社報導，1月31日獲川普（Donald Trump）提名後，戈蘇奇（Neil Gorsuch）泰半保持沈默。在他為任命確認程序料將激烈攻防預作準備之際，他的發言人說，戈蘇奇會晤民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）時，作了以上表示。
川普對難民和7個穆斯林為主的國家國民祭出旅遊禁令，遭1名西雅圖聯邦地區法官下達暫緩執行的禁制令。川普最近推文用「所謂的法官」抨擊該名法官，戈蘇奇對此不以為然。
據「有線電視新聞網」（CNN）報導，布魯門塔提到戈蘇奇時指出：「他明確表示，相關做法令人沮喪、令人洩氣，他明確地這樣描述。」
戈蘇奇的發言人彭季恩（Ron Bonjean）在確認程序進行時，證實戈蘇奇確實這麼說。（譯者：中央社何宏儒）1060209
(中央社)
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