兩岸元宵古風燈謎會 金門首登場

2017年元宵燈會即將登場，金門縣文化局今年規劃舉辦首屆金門兩岸元宵古風燈謎會，邀請兩岸老一輩重溫懷舊情境，也讓年輕世代體驗傳統富有文化味的燈謎會。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 106年2月9日

2017年元宵燈會即將登場，金門縣文化局今年規劃舉辦首屆金門兩岸元宵古風燈謎會，邀請兩岸老一輩重溫懷舊情境，也讓年輕世代體驗傳統富有文化味的燈謎會。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 106年2月9日

元宵民俗篇42017年元宵燈會即將登場，金門縣文化局今年規劃舉辦首屆金門兩岸元宵古風燈謎會和燈謎創作徵選賽，邀請兩岸老一輩重溫懷舊情境，也讓年輕世代體驗傳統富有文化味的燈謎會。

文化局長呂坤和表示，「射燈謎」是中華傳統節慶文化元宵節期間一項有趣的文化體驗。早年金門的元宵節，社教館都會在浯島城隍廟前舉辦燈謎會，參與燈謎創作的，大多是當時「金門耕餘詩社」的社友和地區文友。

呂坤和說，首屆金門兩岸古風燈謎會將重現金門傳統燈謎會中「擊鼓三通，鑼敲一響」的懷舊情境，打造不同於台灣本島的金門元宵文化品牌。

所謂「擊鼓三通，鑼敲一響」，文化局說，是指在金門的傳統燈謎會中，現場常備有小鑼小鼓各一面，主持人對射中或未射中謎底的現場觀眾的一種回應方式。

如果猜對了，由主持人示意擊鼓「通、通、通」三通響，表示答對了，可以通過考驗，撕下寫有燈謎的紅紙領獎；若「鑼敲一響」，因鑼響的聲音似閩南語的「看」，表示猜錯了，請多看看謎面，仔細推敲再猜。

文化局表示，這種表達方式相當含蓄有趣，但現代的燈謎會現場，已少見這種古風了，值得再度重現這種古早文化體驗。

為配合今年「2017金門元宵燈會」所舉辦的「金門首屆兩岸古風燈謎會」系列活動，將包括金門日報「紙上兩岸燈謎會」、「FB、Line、微信粉絲群兩岸燈謎會」、「廈門北站台灣青年雙創基地兩岸燈謎會」、「總兵署主場兩岸燈謎會」4項燈謎體驗活動。

文化局已邀請台灣、金門、廈門、福建兩岸燈謎專家參與出題並評選，期盼今年元宵能讓金門老一輩重溫過往熱鬧的燈謎會，也讓年輕一輩體驗饒富文化氣息的元宵佳節。1060209

(中央社)