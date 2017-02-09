苗栗鬧元宵 祥龍接受炮陣轟炸掀高潮

苗栗2017元宵(火旁)龍系列活動元宵夜將在苗栗市河濱公園舉行「(火旁)龍之夜」，民眾除可體驗(火旁)龍，9支龍隊也將輪番接受炮陣轟炸洗禮，為客家元宵慶典掀起最高潮。（資料照片）中央社記者管瑞平攝 106年2月9日

元宵民俗篇1苗栗2017元宵(火旁)龍系列活動元宵夜將在苗栗市河濱公園舉行「(火旁)龍之夜」，民眾除可體驗(火旁)龍，9支龍隊也將輪番接受炮陣轟炸洗禮，為客家元宵慶典掀起最高潮。

苗栗客家鬧元宵具有「(火旁)龍」的獨特習俗，包括糊龍、點睛、迎龍、(火旁)龍、跈龍、化龍等6部曲。每到元宵節，祥龍都會挨家挨戶獻瑞祈福，店家也會包龍，在舞龍的同時，點燃鞭炮串擲向龍頭及龍身，象徵新的一年「愈炸愈旺」。

苗栗市公所舉辦(火旁)龍系列活動，今年已邁入第19屆，除了是客委會客庄十二大節慶之一，更發展與「北天燈」、「南蜂炮」齊名，成為台灣元宵重要節慶，近年更推向國際觀光，吸引不少國內外遊客參加。

2017苗栗(火旁)龍系列活動，元宵夜將在苗栗市河濱公園舉辦「(火旁)龍之夜」，主辦單位下午5時30分起安排霹靂(火旁)龍及親子舞龍供民眾體驗；晚間7時許由台灣火舞歷屆冠軍的Scream火舞團，結合火與武術表演火舞翔龍炫光秀揭開序幕，接著今年8支龍隊將輪番上陣，接受炮陣轟炸洗禮。

(火旁)龍的「火旁」字是客語鞭炮爆炸的聲音，龍身舞動穿梭的同時，接受來自四面八方的鞭炮轟炸，頓時煙硝四起，宛如神龍在雲霧中翻騰，為每年元宵(火旁)龍系列活動掀起最高潮。

為配合活動進行，活動周邊將進行交通管制，縣立體育場北側、苗栗縣議會舊經國路及經國路新東大橋到北勢大橋雙向路邊，都開放臨時停車，市公所也在高鐵苗栗站及台鐵苗栗火車站接駁車往返會場，歡迎外地遊客多加利用。1060209

(中央社)